İstanbul’da tarih kaçakçılarına darbe: 12 gözaltı 374 paha biçilemez eser!

Selçuklu'dan Roma'ya Geniş Bir Koleksiyon

Operasyonda ele geçirilen eserlerin çeşitliliği, kaçakçılığın boyutunu gözler önüne serdi. Aramalarda; Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 41 musluk grubu, Antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait 17 sikke ile Osmanlı dönemine ait 15 padişah beratı bulundu. Ayrıca Tophane işi fincanlar, sürahiler, mangallar, ikonlar, tarihi ibrikler ve 19. yüzyıla ait 4 yağlı boya tablo da muhafaza altına alındı.

Yeniçeri Yatağanı ve Uşak Halıları da Var

Ele geçirilen objeler arasında askeri ve kültürel tarihimiz açısından büyük önem taşıyan; Yeniçerilere ait olduğu değerlendirilen 1 yatağan, 2 Enveriye kama, 2 nadide Uşak halısı, el yazması belgeler ve pişmiş toprak kandiller yer alıyor. Geniş bir yelpazeye yayılan bu eserlerin, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Ayasofya Tarihi Müzesi'ne teslim edilerek koruma altına alınacağı bildirildi.

12 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Kültür mirasımızı yurt dışına kaçırmaya veya yasa dışı yollarla piyasaya sürmeye çalıştığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin sorgusu devam ederken, emniyet güçleri tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.