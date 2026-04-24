Otostopla Kaçtı, 9 Ameliyatla Yeni Yüz Yaptı

Bursa'da 2011 yılında bir gazinoda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.K., patronuyla birlikte bir kişiyi tasarlayarak öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan zanlı, cinayetin hemen ardından otostop çekerek İzmir'e kaçtı. İzmir'de izini kaybettirmek için öz kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan A.K., tanınmamak için radikal bir kararla 9 kez estetik ameliyat geçirdi. Burnundan çenesine kadar yüz hatlarını tamamen değiştiren zanlı, adeta bambaşka bir kişi olarak hayatına devam etti.

Mobilya Atölyesinde "Sıradan" Bir Hayat

Kendine İzmir'de yeni bir düzen kuran firari katil, bir mobilya atölyesinde işçi olarak çalışmaya başladı. Yıllarca çevresindekilere kendisini kardeşi olarak tanıtan ve sabahları işçi servisiyle işe gidip gelen A.K., geçmişindeki cinayet dosyasının kapandığını düşünse de Bursa polisi peşini bırakmadı.

Yüzlerce Saatlik Kayıt İncelendi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 11 yıllık dosyayı yeniden açarak titiz bir takip başlattı. Ekipler, İzmir'deki yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye inceledi. Teknolojik imkanlar ve fiziksel takip verilerini karşılaştıran polis, 9 estetik ameliyatla değişen yüzün ardındaki gerçek kişinin A.K. olduğunu saptadı.

Operasyon Sıcak Anlarla Kamerada

Zanlının her sabah aynı işçi servisini kullandığını belirleyen ekipler, İzmir'de operasyon için düğmeye bastı. Servis aracının önünü kesen polis ekipleri, A.K.'yı mesai yolunda kıskıvrak yakaladı. Yakalanma anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden "estetikli katil", çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.