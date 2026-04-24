Samsun Atakum’da masaj salonu görünümlü fuhuş evi: 3 gözaltı
Samsun’un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 mağdur kadın kurtarılırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılar Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Ahlak Büro'dan Atakum'da Teknik Takip
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkân sağlama" (TCK-227) suçuna yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında Atakum ilçesini mercek altına aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından, faaliyet yürüten bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.
3 Şüpheli Yakalandı, 27 Kişinin İfadesine Başvuruldu
Düzenlenen baskında işletmecilik yaptığı belirlenen M.A. (27), İ.A. (35) ve C.E. (36) polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında:
6 mağdur kadın kurtarıldı.
27 erkek, "bilgi sahibi" sıfatıyla emniyete götürülerek ifadelerine başvuruldu.
Dijital Materyallere El Konuldu
Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan geniş çaplı aramalarda; fuhuş suçuna yönelik delil niteliği taşıyan notlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen cihazların incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele birimine gönderildiği öğrenildi.
Adliye Süreci Başladı
Ahlak Büro Amirliği'ndeki sorguları tamamlanan M.A., İ.A. ve C.E., bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılması bekleniyor.