Bakan Uraloğlu duyurdu: Yerli hızlı tren 225 kilometre hıza ulaştı!
Yerli teknolojinin geldiği noktayı simgeleyen milli hızlı tren, üretim bandından inmesinin ardından raylardaki ilk ciddi sınavını başarıyla verdi. Bakan Uraloğlu, hızlı trenin işletme hızı olan 225 kilometreye henüz testlerin başında ulaşmasının Türk mühendisliğinin başarısı olduğunu vurguladı. Dinamik fren testlerinin ardından diğer hatlarda da boy gösterecek olan tren, tam kapasiteyle hizmete girdiğinde Türkiye’nin hızlı tren ağında milli bir imza olacak.