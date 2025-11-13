Eskişehir’de dernek başkanı trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Sümer Mahallesi Kar ve Çamlık sokakların kesiştiği noktada meydana geldi.



Kar Sokak'ta ilerleyen Şaziye Gülden Karaoğlanlı'nın kullandığı 26 BM 270 plakalı otomobil, Çamlık Sokak'a dönüş yapan Lokman Çetin (53) yönetimindeki 25 TT 482 plakalı kamyona yandan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaoğlanlı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Lokman Çetin polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Çetin, kazayı anlatırken "Araba karşıdan yalpalayarak geldi. Karşı tarafta kaldırıma çarptı, ben sağa dönerken kamyonuma yandan çarptı. Muhtemelen baygındı ve ters yöndeydi" dedi.

Karaoğlanlı Toplum Hizmetleriyle Tanınıyordu

Hayatını kaybeden Şaziye Gülden Karaoğlanlı'nın, Korunmaya Muhtaç Kız Çocukları Destekleme ve Geliştirme Derneği Başkanı olarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldığı belirtildi.