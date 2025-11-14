SON DAKİKA: İstanbul’da gıda zehirlenmesi şüphesi! Anne ve 2 çocuğun otopsisi tamamlandı: Adli Tıp’tan ilk bulgular ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden anne Çiğdem Böcek (27), çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) yaşamını yitirmişti. Baba Servet Böcek'in tedavisi sürerken, üç cenaze Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi'ne getirildi.

Travmatik İz Yok, Kesin Sonuç Laboratuvarda

Anne ve çocuklarına yönelik otopsi işlemlerinde dış muayenelerde ölüme neden olabilecek travmatik bir lezyona rastlanmadığı bildirildi.

İlk bulgulara göre çocukların dizlerinde ekimoz, mide mukozasında hiperemi ve yer yer submukozal kanamalar tespit edildi. Anne Çiğdem Böcek'te ise belirgin patolojik bulgu görülmedi.

Numuneler Laboratuvara Gönderildi

Otopsi sırasında histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik incelemeler için örnekler alındı. Mide ve bağırsak içerikleri soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi.

Kesin ölüm sebebi, yapılacak analizlerin ardından netleşecek.

Soruşturma Devam Ediyor

Hem restoran hem de konaklanan otelle ilgili yürütülen adli soruşturma sürüyor. Baba Servet Böcek'in tedavisi ise hastanede devam ediyor.