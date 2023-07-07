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SON DAKİKA I Meteorolojiden yağış uyarısı! 7 Temmuz HAVA DURUMU

SON DAKİKA I Meteorolojiden yağış uyarısı! 7 Temmuz HAVA DURUMU
07.07.2023 18:45 - Son Güncelleme: 07.07.2023 18:46

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda azalarak kuzey iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Öte yandan AKOM İstanbul'da, bu geceden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıklarken, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji'nin bu açıklaması sonrasında İstanbul Valiliği de vatandaşlara cumartesi ve pazar günü için uyarıda bulundu.

İSTANBUL, YALOVA,BURSA, SAKARYA...

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli'de çok kuvvetli (50-75 kg/m2), Sakarya'da şiddetli (50-100 kg/m2), Sakarya'nın doğu ilçelerinde aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Yalova'da Pazar sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde Pazar akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BATI KARADENİZ'İ DE ETKİSİ ALTINA ALACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri), 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) , Cumartesi gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Orta Karadeniz'de rüzgarın yarın (08.07.2023 Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü (09.07.2023) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarı açıklamasında "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor Yağışların Pazar sabahına kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İşte bölge bölge hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 21°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 22°C, 34°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 23°C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, Muğla dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 37°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 35°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 17°C, 32°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 27°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile Sivas'ın doğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 15°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 31°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 22°C, 30°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 17°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 22°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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