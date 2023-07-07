SON DAKİKA I Meteorolojiden yağış uyarısı! 7 Temmuz HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji'nin bu açıklaması sonrasında İstanbul Valiliği de vatandaşlara cumartesi ve pazar günü için uyarıda bulundu.

İSTANBUL, YALOVA,BURSA, SAKARYA...

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli'de çok kuvvetli (50-75 kg/m2), Sakarya'da şiddetli (50-100 kg/m2), Sakarya'nın doğu ilçelerinde aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Yalova'da Pazar sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde Pazar akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BATI KARADENİZ'İ DE ETKİSİ ALTINA ALACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri), 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) , Cumartesi gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.