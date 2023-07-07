SON DAKİKA I Meteorolojiden yağış uyarısı! 7 Temmuz HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji'nin bu açıklaması sonrasında İstanbul Valiliği de vatandaşlara cumartesi ve pazar günü için uyarıda bulundu.
İSTANBUL, YALOVA,BURSA, SAKARYA...
Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli'de çok kuvvetli (50-75 kg/m2), Sakarya'da şiddetli (50-100 kg/m2), Sakarya'nın doğu ilçelerinde aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Yalova'da Pazar sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde Pazar akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BATI KARADENİZ'İ DE ETKİSİ ALTINA ALACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri), 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) , Cumartesi gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR
Orta Karadeniz'de rüzgarın yarın (08.07.2023 Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü (09.07.2023) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
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İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI
İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarı açıklamasında "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor Yağışların Pazar sabahına kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
İşte bölge bölge hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 21°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 22°C, 34°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 23°C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, Muğla dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 21°C, 37°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 25°C, 35°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 17°C, 32°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 27°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile Sivas'ın doğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 31°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 22°C, 30°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 17°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 22°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık