SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüştü!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptığı resmi ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptığı resmi ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
IHA'da yer verilen habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış töreni için geldiği KKTC'deki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, açılış töreni sonrası KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanlığı binasına gelerek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü. Toplantı sonrası Türkiye ve KKTC arasında çeşitli sektörlerde anlaşmalar imzalanacağı belirtildi.
Görüşme sonrasında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak olan Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmasının ardından KKTC programını tamamlayacak.