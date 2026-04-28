Gaziantep merkezli dev operasyon: Bahis çetesi çökertildi 70 şüpheli cezaevinde
Yazı Boyutu
Operasyon kapsamında Gaziantep, İstanbul, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 8 ilde 92 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı aramalarda 92 cep telefonu, 87 sim kart ve çok sayıda dijital materyale el konulurken, şebekenin kripto paralar üzerinden yürüttüğü para trafiği de deşifre edildi. Toplam 81 şüphelinin adliyeye sevk edildiği dev dosyada, mahkeme heyeti suçun vahameti ve delil durumunu göz önüne alarak 70 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.