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SON DAKİKA I 2023 hac kura sonuçları açıklandı!

SON DAKİKA I 2023 hac kura sonuçları açıklandı!
09.03.2023 00:04

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Diyanet İşleri Başkanlığınca "2023 Yılı Hac Kura Çekimi Programı" gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen 15 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen Hac kuralarının tarihi ertelenmişti. Hac kura sonuçları, (kişisel verileri koruma kanunu gereği) Türkiye dijital platformu üzerinden açıklandı. Türkiye dijital platformu (e-devlet portaline) sunucularına yüklenme işlemleri yapıldıktan sonra, hacı adaylarının ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecek. 2023 Hac kura sonuçları saat 22.00'de ilan edildi.

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