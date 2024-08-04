Son dakika haberleri... Gazze Şeridi'nin güneyinden İsrail'in güneyindeki Aşdod bölgesine roket fırlatıldı. İsrail basını Aşdod'a en az beş roket fırlatıldığını belirtirken roketlerin bir kısmının Demir Kubbe tarafından düşürüldüğünü, bir kısmının ise açık alanlara isabet ettiğini bildirdi. Aşdod belediyesi sığınakların açıldığını duyurdu. İsrail ordusu ise Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta sivillere top atışı gerçekleştirdi. İsrail ordusu Han Yunus ve Refah'taki saldırıdan sadece saatler sonra iki okulu hedef aldı. En az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.