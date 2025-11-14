TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: 12 araç çarpıştı, 13 yaralı
TAG Otoyolu’nun Gaziantep batı ve kuzey kesimlerinde yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2’si ağır 13 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Otoyolun her iki yönü geçici süreyle trafiğe kapatılarak ulaşım D-400 karayoluna yönlendirildi.
Gaziantep'te TAG Otoyolu'nun batı ve kuzey kesimleri arasında akşam saatlerinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve tırların bulunduğu 12 araç çarpıştı.
2'si Ağır 13 Yaralı Hastanelere Sevk Edildi
Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı 13 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otoyol Trafiğe Kapatıldı
Zincirleme kazanın ardından yeni kazaların önüne geçebilmek için TAG Otoyolu'nun batı ve kuzey kesimlerindeki trafik tamamen durduruldu. Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa yönlerine gidecek araçlar D-400 karayoluna yönlendirildi.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.