PODCAST CANLI YAYIN
TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: 12 araç çarpıştı, 13 yaralı

TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: 12 araç çarpıştı, 13 yaralı

TAG Otoyolu’nun Gaziantep batı ve kuzey kesimlerinde yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2’si ağır 13 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Otoyolun her iki yönü geçici süreyle trafiğe kapatılarak ulaşım D-400 karayoluna yönlendirildi.

Gaziantep'te TAG Otoyolu'nun batı ve kuzey kesimleri arasında akşam saatlerinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve tırların bulunduğu 12 araç çarpıştı.

2'si Ağır 13 Yaralı Hastanelere Sevk Edildi

Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı 13 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otoyol Trafiğe Kapatıldı

Zincirleme kazanın ardından yeni kazaların önüne geçebilmek için TAG Otoyolu'nun batı ve kuzey kesimlerindeki trafik tamamen durduruldu. Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa yönlerine gidecek araçlar D-400 karayoluna yönlendirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Bunlar da Var

Niğde’de feci kaza: İki otomobil çarpıştı! 3 ölü 6 yaralı
Niğde’de feci kaza: İki otomobil çarpıştı! 3 ölü 6 yaralı
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi... Ortaköy'de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda!
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi... Ortaköy'de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle