TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: 12 araç çarpıştı, 13 yaralı

Gaziantep'te TAG Otoyolu'nun batı ve kuzey kesimleri arasında akşam saatlerinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve tırların bulunduğu 12 araç çarpıştı.

2'si Ağır 13 Yaralı Hastanelere Sevk Edildi

Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı 13 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otoyol Trafiğe Kapatıldı

Zincirleme kazanın ardından yeni kazaların önüne geçebilmek için TAG Otoyolu'nun batı ve kuzey kesimlerindeki trafik tamamen durduruldu. Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa yönlerine gidecek araçlar D-400 karayoluna yönlendirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.