Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kapalı Spor Salonu karşısında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Tekin (34) henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yere düştü. O sırada yan yoldan gelen Y.G. yönetimindeki 81 AAV 432 plakalı işçi servisi, yerdeki Tekin'in üzerinden geçti.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağır yaralanan Serkan Tekin, ilk müdahalenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Feci Anlar Kamerada

Yaşanan kaza, yakınlardaki bir otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Tekin'in yere düştüğü ve servisin hızla geldiği görülüyor.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.