SON DAKİKA! Devlet Bahçeli: KKTC Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayan Bahçeli, seçim sonuçlarına dikkat çekti.

"Katılım Düşük, Türkiye'ye Katılma Zamanı"

Bahçeli, seçimlere katılım oranının yüzde 62 seviyesinde kaldığını belirterek, "Sayın Tufan Erhürman yeni Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Katılım çok azdır. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti artık Türkiye'ye katılma kararı almalıdır" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türkü Türkiye'nin Yanındadır"

Bahçeli'nin bu sözleri, KKTC'nin geleceğine ilişkin yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. MHP lideri, daha önce de iki devletli çözüm çağrısında bulunmuş ve Türkiye-KKTC birlikteliğinin "tarihi bir zaruret" olduğunu dile getirmişti.