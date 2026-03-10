CANLI YAYIN
Son dakika: Arnavutköy'de iftar çadırında yangın
Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 16:23
Arnavutköy'de bulunan iftar çadırında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
