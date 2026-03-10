Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yürek burkan bir trafik kazası yaşandı. Şenpazar-Kastamonu kara yolunda seyir halindeki beton mikseri, Şehriban Çayı üzerindeki yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden aşağıya düştü. Araç hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı. Kazaya ait o çarpıcı görüntüleri haberimizde izleyebilirsiniz.

8 Metrelik Köprüden Çaya Düştü

Kaza, Şenpazar-Kastamonu kara yolu Düzsamay mevkisinde meydana geldi. B.M. idaresindeki 37 ABT 664 plakalı beton mikseri, Şehriban Çayı üzerinde yer alan yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden aşağıya düştü. Kazanın şiddetini gözler önüne seren görüntüler büyük şok yarattı.

Araç Hurdaya Döndü

Köprüden düşen beton mikseri, çarpmanın etkisiyle tamamen hurdaya döndü. Ağır hasarlı araç, kaza yerinde adeta tanınmaz hale geldi. Hurdaya dönen beton mikserinin o çarpıcı görüntülerini haberimizin videosundan izleyebilirsiniz.

Sürücü Ağır Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kazada ağır yaralanan sürücü B.M., olay yerine gelen ambulansla önce Şenpazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin açıklama bekleniyor.

Polis Olay Yerinde İnceleme Başlattı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma başlatıldı. Yetkililer, beton mikserinin köprüden neden düştüğünü araştırıyor.

Kastamonu'da Trafik Kazaları

Dağlık ve engebeli coğrafyasıyla bilinen Kastamonu'da özellikle ağır vasıta kazaları zaman zaman can ve mal kayıplarına yol açıyor. Bu son kaza da bölgedeki yol güvenliğine ilişkin kaygıları bir kez daha gündeme taşıdı.