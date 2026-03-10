CANLI YAYIN
İBB'nin trafik verileri ABD'nin elinde mi? CIA ve MOSSAD tehlikesi

İran'daki nokta atışı suikastların trafik kameralarıyla yapıldığı iddiası dünyayı sarsarken, gözler İstanbul’a çevrildi. A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, 2020’de ABD ile imzalanan protokol sonrası 16 milyon İstanbullunun verilerinin paylaşıldığını ve bu bilgilerin olası bir savaşta üst düzey isimlere yönelik suikastlarda kullanılabileceğini açıkladı. Verilerin Mossad’ın eline geçip geçmediği sorusu ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar

