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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 18:14 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 18:26

Son dakika: AK Parti yerel seçim hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor! Aday tespit komisyonu toplandı

Son dakika haberleri... 31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken AK Parti, aday tespit komisyonu oluşturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki komisyon AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı. Komisyonda AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da yer alıyor.

AK Parti, katılacağı 5. mahalli idareler seçimlerinden de 1. parti olarak çıkmak için titiz bir çalışma ortaya koyuyor.

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, genel merkezde aday tespit komisyonu oluşturuldu.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğandan 31 Mart yerel seçimler açıklaması! Cumhur İttifakının adayları ne zaman ilan edilecek?

KOMİSYONUN İLK KEZ TOPLANDI

Komisyonun ilk toplantısını Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde genel merkez binasında gerçekleştiriyor.

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da komisyonda yer alıyor.

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden yerel seçim açıklaması! İşte Cumhur İttifakının ortak aday çıkaracağı büyükşehirler

Aday tespit komisyonu tüm belediye başkan adaylarının ilan edilmesi sürecine kadar mesaisini sürdürecek.

ADAYLAR TİTİZLİKLE BELİRLENECEK
Çalışmalarında temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını titizlikle değerlendirecek.

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Ayrıca, partinin teşkilat başkanlığı ile ilgili şehrin milletvekillerinin görüşlerini de dinleyecek.

Erdoğan'ın başkanlığındaki komisyon tarafından belirlenecek büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları Ocak ayının sonuna kadar kamuoyuna duyurulacak.

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