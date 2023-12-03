Son dakika: ODA TV’nin anket yalanına AK Parti’den tepki! Mustafa Şen: Açık operasyon ve manipülasyon

Yerel seçimlere adım adım ilerlerken AK Parti'deki aday belirleme sürecine CHP'nin çukur medyası gölge düşürmeye çalışıyor.
Yerel seçimlere adım adım ilerlerken AK Parti'deki aday belirleme sürecine CHP'nin çukur medyası gölge düşürmeye çalışıyor.
Başkan Erdoğan'ın "Yeniden İstanbul" sloganının ardından CHP'nin karanlık odası ODA TV, AK Parti'nin 29 Kasım'da İstanbul anketi yaptırdığını Ekrem İmamoğlu'nun açık ara önde olduğunu iddia etti.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
Ankette, "İstanbul Başkanı kim olsun" sorusuna katılanların yüzde 34,8'i "Ekrem İmamoğlu" dedi. Yüzde 30'u "Fikrim yok" derken yüzde 11.7 de "Adaya göre" ifadesini tercih etti.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
Ancak ODA TV'nin söz konusu haberinin yalan ve algıdan ibaret olduğu çok geçmeden anlaşıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada iddialara cevap verdi.
"HİÇBİR ANKET YAPMADIK"
Şen, açıklamasında AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık, ifadelerini kullanırken, yapılan anketlerin açık operasyon ve manipülatif olduğunun altını çizdi.
"BU TARZ ANKETLERE İTİBAR ETMEYİN"
Mustafa Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Biz, henüz AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık.
AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur.