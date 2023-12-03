Son dakika: ODA TV’nin anket yalanına AK Parti’den tepki! Mustafa Şen: Açık operasyon ve manipülasyon

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ Ancak ODA TV 'nin söz konusu haberinin yalan ve algıdan ibaret olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

"HİÇBİR ANKET YAPMADIK"

Şen, açıklamasında AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık, ifadelerini kullanırken, yapılan anketlerin açık operasyon ve manipülatif olduğunun altını çizdi.

"BU TARZ ANKETLERE İTİBAR ETMEYİN"

Mustafa Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Biz, henüz AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık.



AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur.