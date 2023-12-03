PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: ODA TV'nin anket yalanına AK Parti'den tepki! Mustafa Şen: Açık operasyon ve manipülasyon

Son dakika haberleri... 31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP'nin karanlık odası ODA TV, AK Parti'nin belediye başkan adayları için anket yaptırdığını iddia etti. Söz konusu haberin yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen "Biz, henüz AK Parti olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 17:02 Güncelleme 03 Aralık 2023, 17:02
Son dakika: ODA TV’nin anket yalanına AK Parti’den tepki! Mustafa Şen: Açık operasyon ve manipülasyon

Yerel seçimlere adım adım ilerlerken AK Parti'deki aday belirleme sürecine CHP'nin çukur medyası gölge düşürmeye çalışıyor.

Başkan Erdoğan'ın "Yeniden İstanbul" sloganının ardından CHP'nin karanlık odası ODA TV, AK Parti'nin 29 Kasım'da İstanbul anketi yaptırdığını Ekrem İmamoğlu'nun açık ara önde olduğunu iddia etti.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Ankette, "İstanbul Başkanı kim olsun" sorusuna katılanların yüzde 34,8'i "Ekrem İmamoğlu" dedi. Yüzde 30'u "Fikrim yok" derken yüzde 11.7 de "Adaya göre" ifadesini tercih etti.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
Ancak ODA TV'nin söz konusu haberinin yalan ve algıdan ibaret olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada iddialara cevap verdi.

"HİÇBİR ANKET YAPMADIK"

Şen, açıklamasında AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık, ifadelerini kullanırken, yapılan anketlerin açık operasyon ve manipülatif olduğunun altını çizdi.

"BU TARZ ANKETLERE İTİBAR ETMEYİN"

Mustafa Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Biz, henüz AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık.

AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırımcı İsrail’den Filistinlilere QR kodlu sürgün tuzağı! Gazze’yi numaralandırdılar: Bunun adı savaş oyunu
CHP’li Bülent Kerimoğlu ’ön seçimden kaçıyor’ deyip İmamoğlu’na sert daldı! Akşener’e ’şantajcı’ dedi: İYİ Parti ile asla ittifak yok
TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller
SON DAKİKA