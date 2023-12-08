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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimler açıklaması! Cumhur İttifakı'nın adayları ne zaman ilan edilecek?

Son dakika haberleri... Atina ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerle ilgili "Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 12:58 Güncelleme 08 Aralık 2023, 13:06
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 31 Mart yerel seçimler açıklaması! Cumhur İttifakı’nın adayları ne zaman ilan edilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti ve MHP heyetlerinin görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, yol haritasının bu hafta içinde netleşeceğini ifade ederek, adayların açıklanmaya başlanacağı tarihi verdi.

İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı

SORU: Sayın Cumhurbaşkanım son soru benim. Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?

2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar.

Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar.

ADAY AÇIKLAMA TARİHİ BELLİ OLDU
Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız.

HEYETTEN 9 TOPLANTI
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın başkanlık ettiği komisyon, bugüne kadar 9 kez toplandı.

ORTAK ADAY ÇIKACAK 30 BÜYÜKŞEHİR!
Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün hangi illerde ortak aday çıkarılacağı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye'nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye'dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi" diyen Bahçeli "Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" ifadesini kullanmıştı.

30 BÜYÜKŞEHİR
MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:

Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi

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