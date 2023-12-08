Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 31 Mart yerel seçimler açıklaması! Cumhur İttifakı’nın adayları ne zaman ilan edilecek?

AK Parti ve MHP heyetlerinin görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, yol haritasının bu hafta içinde netleşeceğini ifade ederek, adayların açıklanmaya başlanacağı tarihi verdi.

İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı

SORU: Sayın Cumhurbaşkanım son soru benim. Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?

2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar.

Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar.