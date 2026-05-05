Sokakta yaşayan adamı darbetmişlerdi: Saldırgan çocukların cezası belli oldu!

Olay, 3 Mayıs akşamı saat 19.00 sıralarında Ziyapaşa Mahallesi'nde yaşandı. Barınacak yeri olmadığı için vaktini park ve sokaklarda geçiren Aziz Coşkun, yolda yürüdüğü esnada karşılaştığı 13, 14 ve 15 yaşlarındaki üç çocukla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çocuklar, Coşkun'u darbederek yüzünden yaraladı. Yumrukların hedefi olan talihsiz adam kanlar içinde kalırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Hastaneye Gitmeyi Reddeden Adamın İfadesi

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Coşkun'a ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumu iyi olan Coşkun, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yaşadıklarını anlatan Coşkun, çocukları hiç tanımadığını ve yolda yürüdüğü sırada sebepsiz yere kendisine saldırdıklarını ifade etti.

Adli Süreç ve Kararlar

Güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri; saldırıyı gerçekleştiren M.C. ile yanındaki G.Ş. ve A.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan, Coşkun'a yumruk attığı belirlenen M.C.'ye mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi. Diğer iki çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.