İstanbul Üsküdar'da vapurda kaybolan kadının cansız beden bulundu

Beşiktaş'ta İnmeyince Alarm Verildi

Olay, 2 Mayıs akşamı Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurda meydana geldi. Saat 20.20 sıralarında Kadıköy İskelesi'ndeki turnikelerden geçerek vapura binen M.H.'den (44) bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede, kadının Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan vapurdan inmediği ve çantasının güvertede sahipsiz bir şekilde bulunduğu tespit edildi.

Gemi Kameraları Bozuk Çıktı

Soruşturma kapsamında gemi içi kamera görüntülerini incelemek isteyen ekipler skandal bir durumla karşılaştı. Gemi içi kamera sistemlerinin 14 Nisan tarihinden beri çalışmadığı belirlendi. Kadının vapur içindeki hareketleri izlenemezken, 23 yaşındaki kızı N.Y., iskeledeki güvenlik kamerası görüntülerinden annesini teşhis etti. Çantasını güvertede bıraktıktan sonra kaybolan kadını bulmak için deniz polisi Üsküdar ve Beşiktaş hattında arama başlattı.

Acı Haber Üsküdar'dan Geldi

Günlerdir süren çalışmaların ardından bugün sabah saatlerinde Üsküdar Selimiye açıklarında denizde bir cansız beden gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Denizden çıkarılan cesedin, kayıp olarak aranan M.H.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından kadının naaşı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.