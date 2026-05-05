İzzet Yıldızhan cinayet davasında tahliye edildi
İstanbul’da katledilen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı davasında flaş bir gelişme yaşandı. "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklu bulunan türkücü İzzet Yıldızhan, mahkemenin verdiği ara kararla tahliye edildi.
Mahkemeden Tahliye Kararı Çıktı
İstanbul'da öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen davanın bugünkü duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, davanın tutuklu sanıkları arasında yer alan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verdi. Yıldızhan, yargılama sürecine tutuksuz olarak devam edecek.
"Suçluyu Kayırma" Suçlaması
Cinayet davası kapsamında hakim karşısına çıkan İzzet Yıldızhan, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanıyor. İddianamede, Yıldızhan'ın cinayet zanlısını yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Savunmasında suçlamaları reddeden Yıldızhan'ın, delil durumu ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak serbest bırakıldığı öğrenildi.