CANLI YAYIN
Geri
İzzet Yıldızhan cinayet davasında tahliye edildi

İzzet Yıldızhan cinayet davasında tahliye edildi

İstanbul’da katledilen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı davasında flaş bir gelişme yaşandı. "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklu bulunan türkücü İzzet Yıldızhan, mahkemenin verdiği ara kararla tahliye edildi.

Mahkemeden Tahliye Kararı Çıktı

İstanbul'da öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen davanın bugünkü duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, davanın tutuklu sanıkları arasında yer alan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verdi. Yıldızhan, yargılama sürecine tutuksuz olarak devam edecek.

"Suçluyu Kayırma" Suçlaması

Cinayet davası kapsamında hakim karşısına çıkan İzzet Yıldızhan, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanıyor. İddianamede, Yıldızhan'ın cinayet zanlısını yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Savunmasında suçlamaları reddeden Yıldızhan'ın, delil durumu ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bunlar da Var

Erciş'te otomobil takla attı: 1 ölü 5 yaralı
Erciş'te otomobil takla attı: 1 ölü 5 yaralı
Kilis'te feci kaza: Otomobil tıra arkadan ok gibi saplandı!
Kilis'te feci kaza: Otomobil tıra arkadan ok gibi saplandı!
Washington’da sıcak saatler: Beyaz Saray yakınında silah sesleri!
Washington’da sıcak saatler: Beyaz Saray yakınında silah sesleri!
İzmit'te otoyolda korkunç kaza: 1 ölü
İzmit'te otoyolda korkunç kaza: 1 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle