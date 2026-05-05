İzzet Yıldızhan cinayet davasında tahliye edildi

Cinayet davası kapsamında hakim karşısına çıkan İzzet Yıldızhan, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanıyor. İddianamede, Yıldızhan'ın cinayet zanlısını yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Savunmasında suçlamaları reddeden Yıldızhan'ın, delil durumu ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul'da öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen davanın bugünkü duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, davanın tutuklu sanıkları arasında yer alan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verdi. Yıldızhan, yargılama sürecine tutuksuz olarak devam edecek.