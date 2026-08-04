Çanakkale Ezine'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 21:22

Alevler ormanlık alana sıçradı

Yangın, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Gökçebayır mevkiinde saat 19.20 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Ekipler yangına havadan 2 uçak ve 2 helikopterle, karadan ise 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 38 araç ve 131 personel ile müdahale ediyor.

Valilikten açıklama yapıldı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.