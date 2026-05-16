Başkan Erdoğan’dan gençlere güven mesajı: Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de düzenlenen “Bir Gençlik Şöleni” programında gençlere seslendi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin merkezinde gençlerin huzuru ve güvenli geleceğinin olduğunu belirten Erdoğan, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların artık eğitim, bilim, üretim, istihdam ve teknolojiye yönelmesini istediklerini söyledi. Erdoğan, “Biz size sonuna kadar güveniyoruz” diyerek geleceğin bilim insanları, sanatçıları, siyasetçileri ve cumhurbaşkanlarının gençlerin arasından çıkacağını vurguladı.
