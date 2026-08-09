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Esenler'de kavga: 17 yaşındaki gence baltayla saldırdılar

Esenler'de kavga: 17 yaşındaki gence baltayla saldırdılar

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Esenler'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışmada 17 yaşındaki İ.A., kalabalık bir grubun baltalı ve yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, polisin çalışmasıyla belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Açık otoparkta baltalı saldırı

Esenler'de bir açık otoparkta 17 yaşındaki İ.A., 'kız meselesi' nedeniyle konuşmak için bir araya geldiği kalabalık grubun saldırısına uğradı. Sosyal medyada yer alan darp görüntülerinin ardından Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Saldırı anı kamerada, 7 gözaltı

Yapılan incelemelerde gruptakilerin İ.A.'yı tekme ve yumruklarla darp ederken, Ö.B. (16) ile S.D.'nin (18) balta kullandığı belirlendi. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisin takibi sonucu olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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