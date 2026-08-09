Esenler'de kavga: 17 yaşındaki gence baltayla saldırdılar
Esenler'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışmada 17 yaşındaki İ.A., kalabalık bir grubun baltalı ve yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, polisin çalışmasıyla belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Açık otoparkta baltalı saldırı
Esenler'de bir açık otoparkta 17 yaşındaki İ.A., 'kız meselesi' nedeniyle konuşmak için bir araya geldiği kalabalık grubun saldırısına uğradı. Sosyal medyada yer alan darp görüntülerinin ardından Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Saldırı anı kamerada, 7 gözaltı
Yapılan incelemelerde gruptakilerin İ.A.'yı tekme ve yumruklarla darp ederken, Ö.B. (16) ile S.D.'nin (18) balta kullandığı belirlendi. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisin takibi sonucu olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel