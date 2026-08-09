Üniversiteye dönüş affı çıktı: Başvuru şartları ve detaylar
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, üniversitelerden ilişiği kesilen veya kazandığı halde kayıt yaptıramayan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yeniden eğitim hakkı tanındı. Ağır suçlar, terör iltisakı ve sahte belge kullanımı gibi durumlar kapsam dışı tutulurken şartları taşıyan adayların 4 ay içinde kendi üniversitelerine müracaat etmesi gerekiyor. Hak kazanan öğrenciler 2026-2027 eğitim yılında ders başı yapabilecek.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Eğitim