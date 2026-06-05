Siber kumara dev darbe: 27 ilde 193 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı büyük soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını; MASAK ve siber şube ekiplerince saptanan 193,3 milyar liralık devasa para trafiğine ait çok sayıda banka, e-para ve kripto varlık hesabının bloke edildiğini açıkladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel