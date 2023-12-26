Şehit Emre Taşkın'ın Malatya'daki cenaze töreninde CHP'ye tepki! Şehit yakını "Kaldırın bunu" diyerek çelengi parçaladı!

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin hain saldırı sonucu şehit düşen 12 kahraman askerimizin cenazeleri memleketlerine gönderilmeye devam ediyor.

Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı Malatya'da babası Engin ile annesi Ümmühan, kardeşleri ve yakınları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

HER ACILI AİLE CHP'YE ATEŞ PÜSKÜRÜYOR!

Acılı aileler evlatlarını toprağa verirken Meclis'teki kravatlı teröristlerle yol yürüyen ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük naraları atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikiyüzlü siyaseti vatandaşı çileden çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Manisa'daki şehit cenazesinden kovulan Özgür Özel, bu kez de Malatya'da şehit Emre Taşkın için çelenk gönderdi.

CHP'YE TEPKİ: ÇELENGİ PARÇALANDI

Namaz öncesinde alanda toplanan şehit yakınları CHP'nin çelenk gönderdiğini görünce çileden çıktı. Kalabalığın içerisinden çıkan bir şehit yakını "Beni içeri atın ama orada durmasın. Kaldırın abi onu. O çelengin orada ne işi var" diyerek çelengi parçaladı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"

Vatandaşın bu hareketi cenaze namazı kılmak için toplanan cemaat tarafından "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sözleriyle alkışlandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKTU

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı videoda "Şehit olursam bunu paylaşın" sözleri yürekleri dağlamıştı.