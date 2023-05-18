Şehit Çakıroğlu’nun babasından Akşener’e zehir zemberek sözler! Oğlumun kanını kaç paraya sattınız

İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in, Ege Üniversitesinde, 8 yıl önce PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen, ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu''nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ve akrabalarının düğününe gittiğinin ortaya çıkması infiale neden olmuştu. Şehidin babası Fuat Mahir Çakıroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sert sözlerle tepki gösterdi. 'Yazıklar olsun' diyen acılı baba "Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız? Bunların Atatürk’le, ülkücülükle, milliyetçilikle işi kalmamıştır" diye isyan etti.