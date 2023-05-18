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Şehit Çakıroğlu’nun babasından Akşener’e zehir zemberek sözler! Oğlumun kanını kaç paraya sattınız

Şehit Çakıroğlu’nun babasından Akşener’e zehir zemberek sözler! Oğlumun kanını kaç paraya sattınız
18.05.2023 08:39

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in, Ege Üniversitesinde, 8 yıl önce PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen, ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu''nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ve akrabalarının düğününe gittiğinin ortaya çıkması infiale neden olmuştu. Şehidin babası Fuat Mahir Çakıroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sert sözlerle tepki gösterdi. 'Yazıklar olsun' diyen acılı baba "Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız? Bunların Atatürk’le, ülkücülükle, milliyetçilikle işi kalmamıştır" diye isyan etti.

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'Akşener ayağını denk alsın'

İftara katılmadan önce Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun kabrini ziyaret ettiğini belirten acılı baba Fuat Mahir Çakıroğlu, "Fırat'ın katiline, benim oğlumu katleden insana İP İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz denen adam burs veriyor. Buradan İyi Parti'ye sesleniyorum. Meral Hanım'a sesleniyorum. Ayağını denk alsın! Biz bu vatan için şehit veriyoruz. PKK'lı, HDP'li bir şahıstan (vekillik için) acaba ne aldın ondan? Benim oğlumu sattın!" diye konuştu.

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