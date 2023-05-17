ABD Dışişlerine sorulan Almanya'daki Türk gazeteciler sorusuna ABD'den 'basın özgürlüğü' ikiyüzlülüğü!

Almanya, A Haber ve SABAH'a seçim ayarlı operasyon gerçekleştirerek milli iradenin sesini kısmaya yeltendi. FETÖ'cü firari vatan haini Cevheri Güven'in şikayeti üzerine Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi, A Haber muhabiri İsmail Erel ve Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay gözaltına alındı. Türk gazeteciler daha sonra serbest bırakıldı. Bu durum ABD Türk gazeteciler tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel'e soruldu. Patel, "Yorum yapmayacağım" diyerek kaçamak yanıt verdi. "Basın özgürlüğü" konusunda mangalda kül bırakmayan ABD'nin mevzu Türk gazeteciler olduğu vakit ölü numarası yapması büyük bir riyakarlık örneği olarak kayıtlara geçti.