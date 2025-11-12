Şehit ateşi Çorum’a düştü

MSB açıkladı: Uçakta 20 personel vardı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit düştü. İbbiği'nin şehadet haberi Çorum Merkez ilçesine bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine verildi.