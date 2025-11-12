Şehit ateşi Çorum’a düştü
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu Çorumlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit düştü.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit düştü. İbbiği'nin şehadet haberi Çorum Merkez ilçesine bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine verildi.