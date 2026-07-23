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Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 2'si çocuk 4 yaralı

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 2'si çocuk 4 yaralı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı SUV tarzı araç ile aynı yönde ilerleyen bir başka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir aracın ters döndüğü kazada 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

İki SUV caddede çarpıştı

Kaza, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde olan S.T. idaresindeki SUV tarzı araç ile M.Y. yönetimindeki bir başka SUV çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.Y.'nin kullandığı araç yolun solundaki refüje çarparak durabilirken, S.T.'nin aracı ise savrularak ters döndü.

2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada M.Y. ile aracında bulunan N.Y., D.Y. ve N.Y. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2'si çocuk 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü 1,67 promil alkollü çıktı

Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü S.T.'ye yapılan alkol kontrolünde 1,67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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