Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 2'si çocuk 4 yaralı

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 01:03 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 02:32

İki SUV caddede çarpıştı

Kaza, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde olan S.T. idaresindeki SUV tarzı araç ile M.Y. yönetimindeki bir başka SUV çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.Y.'nin kullandığı araç yolun solundaki refüje çarparak durabilirken, S.T.'nin aracı ise savrularak ters döndü.

2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada M.Y. ile aracında bulunan N.Y., D.Y. ve N.Y. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2'si çocuk 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü 1,67 promil alkollü çıktı

Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü S.T.'ye yapılan alkol kontrolünde 1,67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.