Başkan Erdoğan: Uçağın enkazına ulaşılmaya çalışılıyor
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan program sonunda Gürcistan'da düşen kargo uçağı ile ilgili olarak, ''Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntü ile öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmaları ile ilgili ülke makamlarıyla koordinemiz devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badire ile çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımız ile inşallah onların yanında olalım" dedi.
