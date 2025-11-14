PODCAST CANLI YAYIN
Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran Muğla’da binlerin gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran Muğla’da binlerin gözyaşlarıyla uğurlandı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, memleketi Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi, hava yoluyla Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'na getirildi. Burada askeri törenle karşılanan şehit Kuran için saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu ve dualar edildi.

Binlerce Kişi Törene Katıldı

Karşılama töreninin ardından şehidin naaşı cenaze namazı için Ekinanbarı İlkokulu bahçesine götürüldü. Cuma namazının ardından düzenlenen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, askeri erkan, siyasetçiler, aile yakınları ve vatandaşlar olmak üzere binlerce kişi katıldı.

Kuran'ın ailesi ve kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Ekinanbarı Mezarlığı'nda Toprağa Verildi

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Dualar eşliğinde omuzlara alınan şehidin naaşı, tören mangasının eşliğinde Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Bunlar da Var

Niğde’de feci kaza: İki otomobil çarpıştı! 3 ölü 6 yaralı
Niğde’de feci kaza: İki otomobil çarpıştı! 3 ölü 6 yaralı
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi... Ortaköy'de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda!
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi... Ortaköy'de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle