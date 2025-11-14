Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi, hava yoluyla Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'na getirildi. Burada askeri törenle karşılanan şehit Kuran için saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu ve dualar edildi.

Binlerce Kişi Törene Katıldı

Karşılama töreninin ardından şehidin naaşı cenaze namazı için Ekinanbarı İlkokulu bahçesine götürüldü. Cuma namazının ardından düzenlenen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, askeri erkan, siyasetçiler, aile yakınları ve vatandaşlar olmak üzere binlerce kişi katıldı.

Kuran'ın ailesi ve kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Ekinanbarı Mezarlığı'nda Toprağa Verildi

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Dualar eşliğinde omuzlara alınan şehidin naaşı, tören mangasının eşliğinde Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.