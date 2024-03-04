CHP'li İBB'nin fon musluğundan nemalanan 'mütedeyyin' imajlı figüranı sarık ve cüppe değiştirip röportaj veriyor. Saraçhane'nin kadrolu trolü farklı zamanlarda 4 videoda boy gösterdi. İlk röportajında fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyı yanağından öpüp, ardından o yaşlıyla sarığını değiştiren figüranın kayıtlara geçen dördüncü röportajında da aynı şahsın yer alması ucuz tiyatroyu açık etti. Böylelikle İmamoğlu'nun PR ajansının foyası da ortaya çıktı. Öte yandan paralı trollerden medet umar hale gelen Ekrem İmamoğlu'nun 'israfı bitirdik' algısını yaymak için 350 milyon TL israf etmesi tepki çekti.