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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 22:05 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 22:06

▶️ Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk dev projelerini anlattı

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk dev projelerini anlattı. Vatandaşların yerel seçimde algı ve mazeret zihniyetini değil gerçek belediyeciliği seçeceğini söyleyen Öntürk,"Hataylılar 10 yıl boyunca yan gelip yatıp, seçime 1 ay kala 'dostlar alışverişte görsün' diye 300-500 metre asfalt dökeni değil, planlı, programlı ve bütçe hakkına riayet eden, suyu, altyapıyı, parkı, ucuz ulaşımı ve tüm yolların asfaltlanmasını lütuf değil temel hak gören üretken belediyecilik anlayışını tercih edecektir." dedi.

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