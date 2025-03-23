Saraçhane’deki siyonist! Evanjelik Michael Ganoe Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken marjinal gruplar CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrılarıyla provokasyon için sokaklara döküldü. Türk polisine saldıran marjinal gruplar büyük bir vandallık sergilerken ABD’li bir gazetecinin paylaşımı ise kaosun arkasındaki eli açık etti. Michael Ganoe isimli Evanjelik Siyonist gazeteci/aktivist Saraçhane’den paylaştığı videoda açıkça Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef gösterdi. Peki kim bu Ganoe? Takvim.com.tr deşifre etti. İşte İsrail üslerinde İslam düşmanlığı propagandası yapan, İsrail ordusuna destek örgütleri kuran Ganoe’nin portresi…