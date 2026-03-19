Şanlıurfa'da kar maskeli motosikletliler 26 yaşındaki genci kurşuna dizdi: Hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da yüzlerini kar maskesiyle kapatan motosikletli 2 kişi, kaldırımda yürüyen 26 yaşındaki Abdullah Kürşat Yıldırım'a tabancayla ateş açtı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay nasıl gelişti?

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre kaldırımda yürüyen Abdullah Kürşat Yıldırım, yüzlerini kar maskesiyle kapatan kimliği belirsiz motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Yıldırım için çevredekiler derhal polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Saldırganlar motosikletle kaçtı

Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi, olay yerinden motosikletle kaçtı. Saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yıldırım'a ilk müdahaleyi yaparak ağır yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

Genç, hastanede hayatını kaybetti

Hastanede doktorların yoğun müdahalesine rağmen Abdullah Kürşat Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 26 yaşındaki genç, saldırıda başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden kurşun aldığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri saldırganların kimliğini ve kaçış güzergahını belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.