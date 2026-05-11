Trakya’ya dev enerji üssü: 2,5 milyon evin elektriği Kırklareli’nden sağlanacak!

İstanbul ve Trakya'nın Enerji Sigortası

Kırklareli'nde işletmeye alınan yeni santral, Türkiye'nin sanayi ve nüfus yükünü sırtlayan Marmara Bölgesi için stratejik bir "sigorta" görevi görecek. Açılış töreninde konuşan Bakan Alparslan Bayraktar, tesisin yıllık 7 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu kapasite, tek başına birçok ülkenin toplam tüketimine yakın bir güç anlamına geliyor" dedi.

10 Yıl Sonra Gelen Stratejik Yatırım

Türkiye'nin enerji mimarisinde doğal gazın "geçiş yakıtı" olarak kritik bir role sahip olduğunu belirten Bayraktar, 10 yıl aradan sonra bir doğal gaz santralinin devreye alınmasının önemine dikkat çekti. Bakan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yüksek Verimlilik: Yüzde 63'ün üzerindeki verimlilik oranıyla hem yakıt tasarrufu sağlayacak hem de karbon emisyonunu minimize edecek.

Kesintisiz Üretim: Yenilenebilir enerjinin hava şartlarına bağlı esnek yapısını dengeleyerek 7/24 kesintisiz arz sağlayacak.

Hedef 10 Bin MW: 2035 yılına kadar doğal gaz kurulu gücüne 10 bin megavat ek kapasite dahil edilmesi planlanıyor.

"Krizlere Karşı En Dirençli Ülkelerden Biriyiz"

Küresel enerji krizlerine ve bölgesel savaşlara rağmen Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirdiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yerli üretim ve artan LNG kapasitesi sayesinde arz sorunu yaşanmadığını belirtti.

Enerjide Depolama Hamlesi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonu çerçevesinde depolama kapasitesine de değindi:

"Hedefimiz, 2028 yılına kadar Türkiye'de tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20'sini depolayabilecek bir kapasiteye ulaşmak. Silivri ve Tuz Gölü yatırımlarıyla bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz."

Yeni tesis; dijitalleşme, nükleer enerji ve yenilenebilir kaynaklarla desteklenen "Yeni Enerji Mimarisi"nin en önemli köşe taşlarından biri olarak Kırklareli'nde tam kapasiteyle üretime başladı.