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Şanlıurfa’da belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı
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Şanlıurfa’da belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 15:12 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 15:12

Olay, gece saatlerinde Birecik’in Kural Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan Mahmut Dirier’in kullandığı 45 ED 094 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı. Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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