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PKK’lı Murat Karayılan zehir saçtı! Kandil birbirine düştü
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PKK'lı Murat Karayılan zehir saçtı! Kandil birbirine düştü

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 10:09

PKK, silah bırakmamak için ayak diriyor. 52 yıldır mücadele ettiklerini kayıtsız şartsız teslim olmayacaklarını söyleyen elebaşı Murat Karayılan, "Bir mesajla bu iş olmaz, savaş sürerken kongre toplanmaz" dedi. Karayılan, "Bazı konular buradaki arkadaşlara bırakılmalı. İkna olmayanlar var" sözleriyle Öcalan'a meydan okudu. PKK tabanına "Silah bırak" çağrısı yapmayacağını belirten Kandil yılanı, "Apo'yu duymaz, görmezlerse ikna olmazlar. Neden çağrı yapayım? Savaşta olan bir güce nasıl böyle bir şey söylenir" ifadelerini kullandı.

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