PODCAST CANLI YAYIN
Sancaktepe’de sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü

Sancaktepe’de sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü

Sancaktepe’de sokakta yürürken saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası kaçan şüpheli yakalandı.

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 3 kişiye, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı uğrayan kişiler kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla birlikte yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin, daha önce 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Korku evinde elektroşoklu darp!
Korku evinde elektroşoklu darp!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle