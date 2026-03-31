Samsun’daki öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Midibüsün devrildiği o anlar
Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda sabah saat 06.45’te meydana gelen kazada, Tuncay Güngör idaresindeki 52 AEE 917 plakalı aracın kontrolden çıkarak savrulduğu anlar kameralara yansıdı. 9’u öğrenci, 4’ü öğretmen ve 2’si şoför olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığı, bir öğrencinin ise kolunun koptuğu o feci olayın tüm çıplaklığıyla görüldüğü kayıtlar davanın seyrini değiştirecek nitelikte. Yaralıların tedavileri Samsun’daki çeşitli hastanelerde sürerken, emniyet güçleri ortaya çıkan bu yeni görüntüler ışığında incelemelerini derinleştirdi. İşte Samsun'u sarsan o kaza anının en çarpıcı kareleri...