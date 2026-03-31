Kars’ta göçmen operasyonu: Kamyonet kasasından 12 Afgan çıktı
Kars'ta durdurulan bir kamyonetin kasasında 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatör tutuklanırken, göçmenlerden 2'sinin farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında bir aracın düzensiz göçmen taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan araç, Kars Çevre Yolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde, aracın kasanında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.