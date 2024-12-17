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Şam yakınlarında 100 bin kişilik toplu mezar bulundu
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Şam yakınlarında 100 bin kişilik toplu mezar bulundu

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 13:03

Suriye'de katil Esad rejiminin katlettiği insanların yer aldığı bir toplu mezar daha ortaya çıktı. Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da yer alan mezara en az 100 bin kişinin gömüldüğü tahmin ediliyor. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'daki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşar Esad rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta incelemelerde bulundu. Öte yandan dün Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu.

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