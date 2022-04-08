Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Nisa bebeğin sağlığına ilişkin açıklama: Beyin ölümü tespit edilmemiştir

Türkiye günlerdir, 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin dramını konuşuyor. Pendik'te ihbara giden ve boş araziye terk edilmiş 3 aylık bebeği bulan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz, aç olduğunu fark ettiği bebeğe süt annelik yapmıştı. Bebeğin son durumunu Bakan Koca açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz." açıklamasını yaptı.