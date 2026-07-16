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Konya Kültür Yolu Festivali başlıyor
Konya Kültür Yolu Festivali başlıyor
Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 12:04
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Konya, 18-26 Temmuz'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Selçuklu başkentinde dokuz gün boyunca konserden gastronomiye yüzlerce etkinlik düzenlenecek.
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