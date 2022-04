Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘ET ve Balık Kurumu’ yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu giriştiği zorbalıklara bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Et ve Süt Kurumu var. Son olarak Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanacağını söyledi. Katıldığı yayında Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışına başlandığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına da tepki gösterdi. Kiriçci, "Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı alışkanlık haline geldi." dedi.