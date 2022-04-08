Türker Ertürk'ün skandal ifadeleri yeniden gündemde: İktidarı düşüremezsek uluslararası girişimler yapılacak

Halk TV, Tele1 ve KRT gibi CHP'nin televizyonlarına bir yayın yasağını ihlal etmeleri sonrası RTÜK tarafından ceza uygulandı. CHP'ye yakın isimler tarafından karar eleştirilirken sosyal medyada, geçtiğimiz yıl KRT'de yayına katılan CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün bir videosu yeniden gündeme geldi. Türker Ertürk'ün "Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak." ifadelerini kullandığı görülürken skandal sözler büyük tepki çekti.